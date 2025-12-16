Santiago del Moro publicó la fecha en la que arrancaría Gran Hermano

El conductor de Telefe usó sus redes sociales y compartió el día de febrero en que los elegidos por Gran Hermano entrarían al reality más famoso de la televisión.

Santiago del Moro sorprendió este lunes al publicar una imagen en sus redes sociales con una fecha que generó expectativa entre sus seguidores.

Desde su cuenta oficial, el conductor de Gran Hermano compartió una historia en la que escribió “2/2/26” con un fondo naranja. Sin embargo, eso no fue todo, ya que desde las cuentas de Telefe y Gran Hermano no tardaron en compartirla también.

La publicación de Del Moro llamó la atención de los seguidores y fanáticos del programa ya que en la última transmisión de los Martín Fierro de Televisión en septiembre pasado se anunció que febrero es la fecha elegida para el regreso del reality.

Por el momento, no hay una confirmación oficial, pero el dato y la reacción del canal ante el posteo del conductor es un indicio de que el reality comenzaría el primer lunes de febrero con el ingreso de los nuevos participantes.

Mientras tanto el casting continúa habilitado y este martes 16 de diciembre en las puertas de Telefe se realizó la convocatoria presencial.

Susana vuelve a Telefe

Luego de semanas de especulaciones y los rumores sobre la salida de Susana Giménez de la pantalla de Telefe, Ángel de Brito contó que la diva de los teléfonos vuelve al canal con un nuevo programa.

El periodista reveló en su programa de stream “Ángel responde” que la rubia tendrá su lugar en el canal, pero no continuará con sus tradicionales programas que supo hacer durante más de 30 años.

“Vuelve Susana a Telefe, pero no con su programa”, adelantó De Brito y sumó: “no habrá living, ni musical. Solo serán especiales”.

Vale recordar que en los últimos años Susana apostó a realizar especiales de viaje con destacadas figuras del espectáculo o del mundo del fútbol. Sobre este dato, Ángel sumó información y confirmó que el canal “la hará viajar” y que solo serán “tres especiales”.

Todo indica que tal como ocurrió con el Mundial de Fútbol 2022 la diva de los teléfonos viajará a Estados Unidos para realizar la cobertura de la Argentina en el encuentro más grande del fútbol mundial.

Susana Giménez-Portada

También continuará Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity convirtiéndose en una de las figuras del canal y le extendieron el contrato hasta finales del 2026 con nuevas propuestas que tendrá que llevar adelante.

Fue ella quien confirmó sus próximos tres proyectos en el canal de las pelotas. En sus redes sociales confirmó que sumado a MasterChef Celebrity que continuará hasta febrero del 2026, se le suma Bake Off Famosos y la ficción.

Este detalle no pasó desapercibido ya que Wanda protagonizará una ficción en la señal más importante de la televisión.