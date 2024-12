Se filtró cómo fue la pelea de Mirtha Legrand y Roberto García Moritán al aire: "Le preguntó si..."

La Chiqui consultó picante al ex de Pampita, quien no se la bancó y amenazó con irse del programa.

El hecho habría comenzado cuando Mirtha Legrand intentó averigüar más sobre las razones que llevaron a que Pampita termine su matrimonio con Roberto García Moritán, ya que ambos se cuidaron y no quisieron exponer los detalles de lo ocurrido en realidad.

Cómo fue el cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

En este contexto, Fefe Bongiorno expuso en sus redes sociales el pedido de piedad por parte del político en un tono elevado: “Moritán le dijo a Mirtha que baje dos cambios cuando le preguntó por la infidelidad y amenazó con irse en pleno programa”.

Mirtha Legrand-Roberto García Moritán-1.jpg

Es que, según explicaron en LAM, Mirtha Legrand habría intentado evitar que le suceda lo mismo que a Susana Giménez. Es que la otra conductora anunció una nota con Pampita en la que se suponía hablaría de su divorcio, pero finalmente tocaron el tema por arriba y la modelo no quiso ahondar el las razones de la separación.

Ante esto, la Chiqui cruzó fuerte a Roberto García Moritán, quien pareciera que no sabía en qué programa estaba, ya que no se bancó sus preguntas picante. “Moritán le dijo que no se esperaba que opere ella también y Mirtha le contestó que no es tan importante”, expuso el periodista.