Se supo qué le dijo Wanda Nara a Rufina Cabré en la llamada de cumpleaños que enfureció a la China Suárez

Por su parte, Mauro Icardi intentó defenderse ante los reclamos de su exesposa. “Estaría bueno que vos no hables porque tengo que hablar con la nena”, le dijo en un tono cortante durante la discusión. Sin embargo, Wanda no tardó en responder: “Y estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da”.

Un enfrentamiento que escaló

La discusión no se limitó a los mensajes privados. En medio del intercambio, Mauro recordó a Wanda su relación con L-Gante y la presencia de la hija del cantante, Jamaica, en uno de sus viajes. “Vos te bancaste a la hija de tu noviecito, que te duró un mes, en Brasil y dejaste a tus hijas tiradas”, lanzó el futbolista. A lo que Wanda respondió tajante: “Yo me fui dos días a Brasil, pero en mi casa no vive nadie. Quedate tranquilo que no meto ni en pedo pendejos ajenos en mi casa, no soy tan boluda”.

La tensión entre ambas mujeres escaló al punto de que Wanda habría iniciado acciones legales contra la China Suárez. Según Latorre, la denuncia busca frenar los insultos y amenazas recibidos por la empresaria. Mientras tanto, la China acusa a Wanda de haber expuesto a Rufina a una situación humillante, asegurando: “Te voy a arruinar la vida”.