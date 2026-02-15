¿Vuelve la mítica dupla? Zampini y Estevanez ya preparan su esperado regreso

Los actores, recordados por su papel en "Dulce amor" y otras novelas, están negociando con un reconocido canal de streaming.

El regreso de la mítica dupla conformada por Carina Zampini y Sebastián Estevanez parece estar cada vez más cerca de concretarse en este 2026. Tras años de espera por parte de los fanáticos de "Dulce amor" , la posibilidad de un reencuentro profesional ha cobrado una fuerza inusitada recientemente. Aunque el proyecto original enfrentó severas dificultades para hallar un productor tradicional, el ecosistema del streaming surgió como el escenario ideal para esta vuelta.

La noticia comenzó a circular con fuerza tras conocerse los planes de expansión de Luzu TV , la productora liderada por el joven empresario Nico Occhiato. Según trascendió en los últimos días, la actriz ya habría cerrado las negociaciones para liderar un espacio innovador dentro de la grilla de programación. El objetivo principal de la señal es capitalizar la enorme popularidad y la química indiscutible que los actores supieron construir tiempo atrás.

Respecto a los detalles de este ambicioso regreso, se sabe que la intérprete se encuentra actualmente disfrutando de unas vacaciones de bajo perfil en el sur argentino. Desde allí, la conductora terminó de pulir los acuerdos necesarios para retomar su actividad laboral a partir de mediados del mes de marzo.

Embed

El equipo que acompañará a la actriz en esta nueva etapa será el mismo que trabajó junto a ella durante su primera incursión en el formato digital. Figuras como Gabriel Schultz, Agus Battioni y Diego Castro volverán a formar parte de una mesa que ya demostró tener un gran funcionamiento. Esta fórmula probada busca ahora redoblar la apuesta incorporando elementos de ficción clásica adaptados a las nuevas audiencias que consumen contenidos por internet.

Luzu TV busca definir el rol del galán

Sin embargo, el punto que más expectativa genera en el público es, sin dudas, la participación especial de Sebastián Estevanez en esta estructura renovada de contenidos. Las conversaciones entre la actriz y las autoridades de la productora se intensificaron en las últimas horas para definir el rol del galán.

Todavía no se confirmó si el proyecto consistirá en una remake directa de la recordada tira o si se tratará de una propuesta narrativa totalmente original. Lo que sí es una certeza es que ambos actores están muy entusiasmados con la idea de volver a trabajar juntos tras un largo tiempo. La industria digital ve en ellos una oportunidad única para atraer al público que todavía añora las grandes historias de amor tradicionales.