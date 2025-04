Wanda Nara sacó a sus hijos de la funda de su celular: ¿a quién puso ahora?

Es que la conductora de Bake Off Famosos no transita por su mejor momento desde lo personal, ya que entre las idas y vueltas con el delantero, el tema legal y los escándalos con sus hijos, su polémica relación con L-Gante y otras cuestiones, ella no puede vivir en paz. Por eso se refugiaba en sus pequeños, y en ese sentido ella llevaba una foto de ellos en la parte posterior de su teléfono, cosa que ahora cambió.