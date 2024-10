Yanina Latorre comparó a Tini Stoessel y Lali Espósito y los fans explotaron

Sucede que Yanina Latorre opinó sobre la relación de Pedro Rosemblat, por lo que comenzó con elogios: “Me encanta, lástima que no coincido en lo que piensa, pero a mí Pedro Rosemblat me encanta. Me parece es un tipo muy locuaz que tiene futuro y que es muy inteligente”.

Yanina Latorre-Lali Espósito-Tini Stoessel-video.mp4

Pero no quedó ahí, ya que llegaron las comparaciones: “Vos mirá a Emilia Mernes dónde está, el otro día lo hablábamos con Pía fuera de aire, Tini cantando con Coldplay, o sea otro nivel. Y Lali quedó peleando con Milei”. A medida que metía un comentario filoso, aparecia un elogio para apaciguar: “¿Entendés? Como que… Y tiene proyección Lali. Tiene una voz de la pu… que la parió, tiene un talento tremendo”.

Por lo que siguió comparando a Lali Espósito con Emilia Mernes y Tini Stoessel: “Viste que Emi Mernes y todos tienen como una proyección mucho más como internacional. Y lo que hizo este último tiempo a mí me llamó la atención y mirá que la conozco”. Por lo que terminó tirándole flores a ellas: “Me llamó la atención lo de Coldplay, lo que está llegando Tini es tremendo. Es impresionante el talento de esa chica con los que con los grandes, cantando en la calle de New York”.

Yanina Latorre-Lali Espósito-Tini Stoessel-home.jpg

El enojo de los fans de Lali Espósito con Yanina Latorre

Las palabras de Yanina Latorre acompañadas por el particular método de elogiarla y fulminarla casi que en la misma oración provocó el fastidio de sus fanáticos, quienes se expresaron y también le devolvieron la pelota a la panelista con comentarios filosos.

“Che esta todo el dia hablando de lali como si le hubiese hecho algo”, “Tini y Lali dos minas talentosas y por casa cómo viene la cosa? Ella vive de hablar mal de otros, sino no vive”, “Esta cree que a Lali la politizó EL NOVIO, no Yanina, no todas no pueden pensar por si solas y viven colgadas del macho”, “Qué dice esta cotorra desteñida. ¿Qué compara? A quiénes enfrenta sin sentido. Tilinga desclasada y resentida”, fueron algunos de los más picantes.