Zoe Gotusso llega a Neuquén: cuándo y cómo comprar las entradas

La cantante cordobesa presentará su más reciente álbum “Detalles” en Mood Live. Participó en 2025 de La Voz Argentina.

Zoe Gotusso está lista para encarar el 2026 con nuevos proyectos. Entre los más esperados no solo por la artista cordobesa, sino por su público es la gira que anunció en las últimas horas.

Neuquén será uno de los puntos del mapa elegido para desembarcar y presentar su último trabajo discográfico que tituló “Detalles”.

La cantante que acompañó a Lali Espósito en una etapa de La Voz Argentina (Telefe) recorrió grandes escenarios de España, México, Colombia, Chile, Uruguay y varios países de Iberoamérica.

Consolidándose como una de las voces más relevantes del pop argentino contemporáneo colaboró con artistas de renombre como Leiva, Javiera Mena, Louta, David Lebón, El Kuelgue y El Zar. En 2022 realizó dos funciones agotadas en el Teatro Gran Rex y fue artista invitada en los diez shows de Coldplay en el Estadio River Plate.

La presentación en Neuquén será en Mood Live (Ministro González 40) el próximo 16 de mayo de 2026 a las 21. Las entradas ya están a la venta solo online en flashpass.com.ar.

Zoe Gotusso y su trabajo musical

Su primer álbum solista, Mi primer día triste (2020), producido por Juan Campodónico, fue ampliamente celebrado por la crítica y el público. El disco le valió el Premio Gardel al Mejor Álbum Artista Pop y dos nominaciones a los Latin Grammy: Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción Pop/Rock por Ganas, consolidando su proyección internacional.

En 2024 lanzó su segundo álbum de estudio, Cursi, producido por Cachorro López y Diego Mema, con colaboraciones destacadas de Bomba Estéreo y Paulinho Moska. En noviembre de 2025 presentó Detalles, un álbum que marca un regreso al romanticismo que la acompaña desde sus inicios, pero desde un territorio nuevo: más consciente y profundo. Ese mismo año, Zoe regresó a Buenos Aires con una residencia de 18 funciones agotadas.