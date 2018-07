El vehículo debía llegar a las 11 pero lo hizo a las 14.40, según contó Natali, una de las vecinas del barrio. Pero la fila en el barrio empieza mucho tiempo antes porque saben que, quizás, se quedarán sin garrafa hasta el próximo jueves, el día de la recarga.

Natali, por ejemplo, fue a las 9 de la mañana y estuvo incluida como una de las 80 familias que recién cerca de las 15 pudo llevarse la garrafa.

Otras 20, a pesar de haber esperado más de seis horas con una sensación térmica de 6,8 grados bajo cero, no tuvieron suerte. "Hay gente que no alcanzó a llevarse porque el camión no daba abasto. Pero siempre está pasando esto. Una vez éramos 50 vecinos y llegó con 20 garrafas", contó la mujer a LM Neuquén.

"Te da impotencia que se rían de la necesidad de las personas. Hoy fue uno de los días mas fríos y sin embargo estábamos todos los vecinos esperando una garrafa de gas", se quejó la vecina y contó cómo se las tienen que arreglar para hacerle frente al crudo invierno: "Muchos van a buscar leña a las bardas para calefaccionarse y cocinar", comentó.

También narró que en otras ocasiones "nos dicen que esperemos una hora para que busque más garrafas, pero se hacen tres o cuatro horas y a veces no vuelve. Hoy no volvió", aseguró a LMN.

