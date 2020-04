Espinosa sobre el paro: "No entendemos la medida"

El subsecretario de Transporte de la ciudad, Mauro Espinosa, criticó la adhesión de la delegación Neuquén al paro de colectivos que convocó la UTA por 24 horas. “Se suman solidariamente a una protesta nacional con la no presencia en los puestos de trabajo y la verdad que no entendemos la medida”, dijo Espinosa. Explicó que, en primer lugar, los trabajadores del sector están en medio de una conciliación obligatoria, que se dio a partir del no pago de la totalidad de los salarios, algo que la municipalidad saldó el miércoles.