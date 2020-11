Esta actriz de Élite celebró Acción de Gracias con su perro

En esta oportunidad, publicó dos fotografías con su tierno perro para sus fanáticos de Instagram:

"#happythanksgivng. Amo este día, no es muy normal celebrarlo en México pero, no puedo estar más agradecida de todas las bendiciones en este año que me han hecho tanto bien... y a pesar de la situación tan difícil y todo lo que hemos pasado, I’m happier than ever, grateful than ever, le he dado la vuelta a todo lo malo y poder ver el lado positivo, el dar y recibir amor de vuelta, el ser... humano, imperfectos, calidad en lugar de cantidad y en ese proceso conocer almas TAN BELLAS. So, seamos agradecidos de despertar cada día y poder abrazar y cuidar a los nuestros", es el texto que acompaña a la publicación de la estrella de Élite en Instagram.

Al cierre de esta nota, la publicación habúaa superado los 395 mil "me gusta", y no había transcurrido más de una hora de ser lanzada en Instagram.

A continuación, algunas de las frases más recordadas de Lucrecia Montesinos en Élite

-La arrogancia es un lujo que solo las personas con dinero nos podemos dar.

-Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario.

-Tú y yo somos igualitos, ¿Qué no era esto lo que querías?, ¿Qué dejara de contenerme? Pues aquí estoy, desatada.

-Gran noche... Yo estoy hasta la madre de estar fingiendo.

-Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada y decepcionada de gente que le doy mi apoyo.

-¿Tú sabes por qué soy la mejor? Porque nunca me conformo.