Está la Pulga y hay equipo para el duelo contra Italia

Los once que paró Sampa fueron Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes y Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín.

En defensa, el DT optó por Mercado y Tagliafico como laterales por derecha e izquierda, respectivamente, más Otamendi y Fazio como zagueros. Esta dupla central ya fue utilizada por Sampaoli en los partidos ante Uruguay (0-0), Venezuela (1-1) y Ecuador (3-1) por eliminatorias sudamericanas.

Como interiores jugó Biglia junto a Paredes y por delante de ellos se pararon Meza por derecha, Messi por el centro y Di María por izquierda. Como referencia de área estuvo Gonzalo Higuaín, quien luego de una larga ausencia en el seleccionado se perfila para ser titular en los dos amistosos de la fecha FIFA ante Italia, el viernes, y contra España, el martes próximo en Madrid.

Cabe destacar que esta alineación puede variar tal como demostró Sampaoli en el ciclo, ya que restan los dos entrenamientos de hoy y el matutino del jueves.

"Lo que pasó no lo vamos a cambiar. Hay que cerrar la puerta del sufrimiento y abrir la de la ilusión, la esperanza, el trabajo”.Lucas Biglia. Mediocampista central de Argentina

"Messi representa el fútbol mundial, cuando hablas de Messi piensas inmediatamente en el fútbol, porque es un jugador sin defectos”. Federico Chiesa. Delantero de la Selección de Italia y de la Fiorentina

“Uno siempre tiene el deseo de que sea Argentina, pero prefiero obviarlo. Tiene la obligación. Pero creo que Brasil y España son los candidatos a ganar el Mundial”.Javier Mascherano. El Jefecito tendrá la oportunidad de jugar su cuarto Mundial.

Con la mente en Rusia

Federico Fazio se mostró satisfecho por haber estado en todas las convocatorias de la Selección argentina desde la llegada de Jorge Sampaoli y se refirió a las chances de estar en la Copa del Mundo. “Es imposible no pensar en el Mundial”, afirmó a TyC Sports.

El defensor de Roma destacó: “Cada vez que sale lista uno está ansioso y la espera con nerviosismo”. Además, agregó: “Esta es una citación importante, la última previo a Rusia. Queda poco tiempo y eso influye. Siempre es mejor tener la confianza y seguridad del entrenador”.

Otro de los que se refirieron a la importancia de estos compromisos de cara a Rusia fue Gabriel Mercado. “Solamente pensamos en el Mundial. Esta es la convocatoria más importante para todo el grupo y uno acá está a disposición del entrenador. Si me necesita de lateral o de central, no tengo problema. Estoy abierto a todas las posibilidades”, comentó el zaguero del Sevilla.

2013: Último amistoso contra Italia en Roma. Argentina ganó 2-1 con goles del Pipa y Banega.

Admiración por la Pulga

“Para mí, Messi es un personaje de Play Station. Lo veo por la TV y nunca tuve la suerte de verlo en vivo. Estaré honrado de verlo”, dijo Patrick Cutrone, joven delantero del Milan y de la selección de Italia, al ser consultado sobre la Pulga.

Argentina cerrará su minigira previa a Rusia el martes, cuando enfrente a España en Madrid.

El Huevo y Lautaro, juntos otra vez

Lautaro Martínez, figura del fútbol local, cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi en su primera convocatoria con la Selección mayor. “Este 20 de marzo no lo voy a olvidar jamás. Viví algo que siempre soñé”, dijo la Joya, que no perdió la oportunidad de pasar un rato con su ex compañero en Racing, Marcos Acuña. El delantero mostró su alegría subiendo una foto con el neuquino a las redes sociales.