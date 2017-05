Está por nacer un bebé genéticamente perfecto

El método es conocido como Diagnóstico Genético de Preimplantación (PGS) y consiste en un análisis genético embrionario para la detección de anomalías en el número de cromosomas. “De esta manera aumenta el porcentaje de éxito por transferencia y también la probabilidad de tener un bebé ‘sano’ mediante la selección de embriones con la cantidad normal de cromosomas”, señaló Pérez Alzaa. El PGS identifica los embriones sanos y descarta los que no lo son, y se utiliza en diagnósticos de anomalías cromosómicas como puede ser el síndrome de Down, permitiendo determinar si ese embrión tiene un número “normal” de cromosomas.

“Te permite conocer, antes de la implantación en la mamá, el diagnóstico para saber si tenés un caso de trisomía. La más conocida es el síndrome de Down, pero hay otros pares que dan abortos o fallas de implantación. Lo usamos sobre todo para detectar esas trisomías no viables, que a veces son la causa del fracaso de los tratamientos”, añadió el médico, y explicó: “Con un equipo láser se realiza un orificio en la membrana donde se encuentra el embrión, de allí se extraen cuatro o cinco células sin tocar el bebé, y sobre esas células se hace el estudio genético. Se realiza el análisis clásico de recuento de cromosomas o la búsqueda de la mutación de la enfermedad que estamos buscando. Se criopreserva el embrión en espera del resultado de la biopsia embrionaria, se descartan los embriones que van a ser abortados y se prepara el útero de la mujer para hacer después la transferencia de los embriones viables”.

En Córdoba hubo tres casos de transferencias de embriones para evitar embarazos múltiples y uno de estos, de una mujer de 40 años.

El dilema se presenta cuando un embrión muestra una anomalía, la madre se niega a su implantación, y el mismo no puede ser descartado. Los especialistas en fecundación asistida esperaban que la modificación del Código Civil del año 2014 introdujera cambios respecto al momento del inicio de la vida humana, cosa que finalmente no ocurrió. El artículo 19 del nuevo régimen legal sostiene que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”. De allí que los cientos de embriones que son creados a partir de fecundaciones in vitro no puedan ser descartados ni donados. “Hoy tenemos más de 200 embriones de padres que no volvieron nunca a buscarlos, a la espera de que se legisle en esta materia”, precisó.

Embriones

La donación, una opción cada día más concreta

La donación de embriones es una alternativa que se impone cada vez con más fuerza a la hora de concretar el sueño de ser mamás o papás. Un problema común a todas las instituciones de fertilización es la disposición de los embriones que se van acumulando, que sobran de otros tratamientos y no pueden ser tocados sin la autorización del padre y la madre. De allí que “los cientos de embriones que son viables y son abandonados por sus padres, no pueden ser utilizados, donados, ni descartados”, explicó Pérez Alzaa a La Nueva Mañana. La ley establece que para la donación de embriones se debe contar con el consentimiento de padre y madre. “Tenemos casos en que uno de los miembros de la pareja quiere donar y el otro no, o que se separan después de hacer el tratamiento y no regresan más, o cuando de cada tratamiento se obtienen varios y sólo se utiliza uno”, añadió.