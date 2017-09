Está preso por narco, pero juran que sólo consume

Desde diciembre de 2016, Fernando Fidalgo cumple una condena de cuatro años y medio de prisión en el penal de Roca. La Policía encontró 146 plantas de cannabis más una sala equipada con luces y estufas especiales para asegurar el crecimiento de los plantines, balanzas y cinco prensas. "Plantó esa cantidad porque hace 25 años que consume cannabis y no quiere depender del narcotráfico. Fue lo único que hizo. Las plantas nunca tuvieron un precio, ni existe testimonio, audio, prueba en su contra que demuestre que Fernando vendía cannabis a otras personas", aseguró el cannabicultor.

Y agregó: "Es muy normal que las personas que consumen cannabis hagan una sola cosecha promedio para estar uno o dos años sin plantar". Sin embargo, en la chacra de María Elvira, la Policía halló plantas de 3 metros y plantines dentro del invernadero.

El FOCA, que aglutina a 35 instituciones, pidió por su liberación tras recibir una carta de Fidalgo, en la que planteó: “No hubo una investigación seria sobre mí y mi entorno. Con poco se darían cuenta que no soy un delincuente, si no alguien que hace ocho años se equivocó con ese cultivo, más que nada por las consecuencias que nos ha provocado. Lo que más me duele es el abandono, la desidia y la violencia que sufrimos mi familia y yo”.

Desde la federación fueron muy críticos del accionar judicial y aseguraron: “Juzgarlo por comercializar marihuana es arruinarle la vida a un hombre que lo único que hizo fue plantar estas plantas. En esta causa no hay crimen, Fernando es inocente”, sostuvo Gastón.

La condena fue apelada en todas las instancias, inclusive ante la Corte Suprema de la Nación, pero para los jueces sí hubo delito. Tanto Fidalgo como FOCA reclaman que, al menos, se le permita cumplir el resto de la pena bajo prisión domiciliaria.



Cultivadores

Qué es el Frente del cannabis

El FOCA es un conjunto de 35 organizaciones que trabajan sobre la regulación del cannabis. Participaron del debate que dio lugar a las leyes de cannabis medicinal. “No queremos que se persiga más a personas que plantan una planta, porque no es el prensado paraguayo que entra al país y se deriva al narcomenudeo”, sostuvo Gastón, integrante de la federación. “No somos narcos, somos ciudadanos que fumamos cannabis y lo plantamos. Como miembros de una organización, nos comprometemos a no comercializar con ninguno de sus componentes”, manifestó. El FOCA asegura que así se puede combatir el mercado negro: “Una persona que planta no está comprando”, cerró Gastón.