Estaba en el balcón y sufrió un disparo en una mano

“Al ser entrevistado por personal policial, manifestó que se encontraba sobre el balcón de su vivienda del barrio General Manuel Belgrano, que escuchó un estruendo de arma de fuego y luego sintió un ardor en su mano”, explicó el comisario Ariel Castillo en declaraciones a la prensa.

En este sentido, aclaró que de acuerdo con el médico que lo atendió, la lesión era compatible con un disparo de un arma de fuego. Se trató de una herida superficial, ya que al parecer el proyectil le habría rozado la mano.

El comisario indicó que pese a haber sufrido una herida, el joven prefirió no brindar mayores datos sobre lo ocurrido y adelantó que “no iba a radicar algún tipo de escrito y que no quería la intervención policial en absoluto”. No es la primera vez que un herido no quiere denunciar en la comarca.