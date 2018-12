Estacionar sin mirar los espejos es un error común

“La técnica básica para estacionar bien es la utilización de los espejos”, subrayó el experto haciendo hincapié en la observación del auto parado detrás para calcular la distancia y no chocarlo, y el chequeo del espejo lateral para comprobar la distancia con la vereda.

No acelerar

López enfatizó que no es necesario pisar pedal del acelerador a la hora de estacionar. “Uno puede hacerlo tranquilamente colocando la primera y utilizando el embrague y freno únicamente. Sin aceleración, el auto ingresa tranquilamente porque la reversa tiene la misma fuerza que la primera marcha. No es necesario acelerar”, recalcó el referente de la escuela.

“Si uno está con los pies en el embrague y en el freno y se pone nervioso, aprieta los dos a la misma vez y el auto se inmoviliza”, advirtió antes de recordar que los conductores deben “tener un buen dominio del auto y coordinación, saber para qué sirve cada elemento y conocer cuál es punto de corte de frenado que tiene el vehículo”.

López advirtió que en la ciudad de Neuquén hay mucha congestión y que uno de los mayores dramas es el estacionamiento por la falta de lugares. “Por eso, los pocos espacios que hay, hay que aprovecharlos bien, cuidando la unidad que uno tiene”, sostuvo.

“El temor básico de no chocar, no rayar el auto y no pisar a nadie siempre existe. Por eso, estamos tratando de sacar esos miedos”, añadió el especialista.

Judith Zalazar, de Marketing de LM Neuquén, explicó que el multimedio está desarrollando una serie de acciones para mejorar la seguridad vial dirigidas a diferentes segmentos de la población. Además de las acciones de Manejate, destacó el sorteo de una moto que realizará Radio Teen el 27 de diciembre para premiar a los destacados como conductores designados.

El carnet no garantiza que se sepa estacionar

La falta de espacios para estacionar hace que muchos deban ingeniárselas para meter el auto en espacios reducidos, mientras que otros se ven obligados a buscar un lugar amplio, aunque esté más alejado.

Tal es el caso de Sandra, una de las primeras que se acercaron a las clases gratuitas de Manejate. “Me pongo nerviosa con los vehículos que vienen atrás y como no me gusta molestar, voy a una playa de estacionamiento”, contó la mujer de 53 años que se lanzó a las calles con carnet hace cuatro años. “

“Me enteré de las clases por LU5 y mi hija me alentó para que viniera. La verdad es que fue muy positivo. Me indicaron que una vez que tengo las balizas puestas, me tienen que dar el espacio”, agregó.

“Yo manejo hace rato y para estacionar siempre usaba el acelerador, no solamente embrague y freno, como me enseñaron acá”, le contó Nélida a este diario luego de tomar la clase.

