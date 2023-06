Estalló la guerra en Juntos por el Cambio: "Bullrich está alterada"

Además, Morales sostuvo que "se tiene que dar un debate de ideas, y si ella sigue alterada como está, se va a alterar la campaña". Y esa frase fue la que terminó de encender la mecha.

Bullrich salió a contestar, pero lo hizo a través de Twitter. "Gerardo, lo último que voy a hacer es 'bajar un cambio'. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada", escribió.

bullrich tweet.jpg El mensaje de Bullrich en Twitter, otro dolor de cabeza para Juntos por el Cambio.

Por el mismo medio, el gobernador de Jujuy replicó "Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones", intentando bajar el tono.

"Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad", sumó Morales, volviendo a apuntarle a las diferencias que Bullrich sostiene con el resto del partido en cuanto a ampliar el espacio.

Morales tweet.jpg Morales respondió con la intención de bajar el tono.

De dónde viene el cruce

Este ida y vuelta entre los precandidatos presidenciales se da en el contexto de la propuesta de Morales y Horacio Rodríguez Larreta para ampliar Juntos por el Cambio y sumar a referentes como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Pero, ¿dónde está el conflicto? Básicamente, en que esta propuesta choca con el rechazo de plano que ha sentenciado el ala que encabezan Bullrich y el expresidente Mauricio Macri.

En este contexto, hay que tener en cuenta la aparición de José Luis Espert. El economista se sumó al espacio en las últimas horas, pero en su acto de presentación, Bullrich brilló por su ausencia.