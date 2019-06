Estas son las apps gratis sólo por hoy para iPhone y iPad

Las aplicaciones que estarán gratis durante el día de hoy y puede ser que esta oferta se extienda hasta mañana pero luego volverán a su precio habitual.

Estas son algunas de las aplicaciones:

Scan My Document – PDF Scanner: Scan My Document es una app para escanear documentos en PDF. La app es muy intuitiva para utilizar y ofrece herramientas que te ayudan a escanear documentos de una manera sencilla.

Spher – All Social Media Apps In One App Free: esta app ofrece la posibilidad a los usuarios de contener todas las redes sociales en un solo lugar: Twitter, Instagram, Facebook, Dropbox, etc.

Fingerprint Album: Esta app te permitirá proteger con contraseña todos tus archivos de vídeo y de fotografía. Además podrás encriptar tus archivos mediante Touch ID.

