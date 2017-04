Estatales instalaron una carpa en Río Gallegos

Como parte de la protesta, que se enmarca en un paro de 24 horas de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) Autónoma Santa Cruz, los directivos docentes no abrieron las escuelas.

La secretaria gremial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Sara López, dijo a Télam que tanto el acatamiento al paro como las medidas gremiales registran una adhesión cercana al 95% en todos los niveles, desde la educación inicial a la superior.

“Inclusive se han sumado las escuelas privadas, cosa que para nosotros es muy importante que hayan cerrado hoy sus puertas en repudio a la represión del sábado", dijo la gremialista.

"Vamos a definir cómo seguimos en la semana, y con las acciones vamos evaluando día a día", agregó.

La sindicalista dijo también que "hoy es 24 de abril y todavía no cobramos, por eso también el apoyo de todos los directivos, porque no da para más, no solo por el salario, sino por las condiciones de las escuelas, la falta de previsión en todo".

Los empleados públicos volvieron a reclamar el pago de salarios atrasados, un aumento de sueldos y la normalización en la prestación de servicios de educación, salud y administración de justicia por parte de la provincia patagónica, actualmente paralizados.

Mañana, los distintos sectores en conflicto llevarán adelante una nueva asamblea pública, con padres, estudiantes y jubilados, que acompañan los reclamos de educación, justicia, salud y salarios.