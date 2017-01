"Este año queremos ser más constantes"

Ricardo Galasso

galassor@lmneuquen.com.ar

San Martín de los Andes.- Camilo Echevarría se alista para participar de una nueva temporada en el Turismo Carretera, la tercera consecutiva para el piloto neuquino que debutó con Torino y desde el año pasado retornó a Chevrotet, la marca con la que se consagró campeón del TC Pista en 2014. “Nuestra idea es poner en práctica todo lo que conseguimos en los últimos dos años, para arrancar con una buena base y afianzarnos más adelante en la categoría”, señaló, al tiempo que adelantó que estos días “estarán arreglados los motores para probar en la primera semana de febrero en Olavarría”. La apertura será el 19 de ese mes en Viedma y el 12 de marzo la categoría llegará a Centenario.

“Nosotros, con el equipo (el Indecar Racing), ya venimos organizando toda la temporada. Estamos probando elementos nuevos y también tenemos pensado incorporar una persona más en la parte técnica”, afirmó.

La resolución pendiente sobre la sanción de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC) por el toque a Mauro Giallombardo, que también perjudicó a Jonatan Castellano, en la penúltima carrera en Trelew no será un condicionamiento para su participación este año en la Máxima.

“Aún no me contestaron, pero yo ya tengo todo armado. Además, no hice nada malo ni perjudiqué a nadie. Estoy tranquilo”, aseguró. Los toques en los que estuvo involucrado -agregó-, “siempre fueron leves, producto de la ansiedad por el hecho de que el auto no me funcionaba. Y, cuando esto pasa, arriesgás más ya que vas en una posición diferente que quien marcha adelante”, señaló.

“Hicimos mucha experiencia”, fue la conclusión que sacó de la actuación en la última temporada, en la que consideró que “romper motores fue algo que nos jugó en contra”.

En este sentido, recordó que a partir de la segunda mitad del año no tuvieron más problemas, pero aclaró: “Los inconvenientes que tuvimos en la primera no nos dejaron desarrollar el motor y hubo carreras que no pudimos probar como queríamos y perdimos tiempo”.

“Hubo carreras en las que hemos andado bárbaro, fuimos primeros en un entrenamiento y sextos en la carrera (en Concepción del Uruguay), pero nos faltó regularidad en todos los circuitos, ser más constantes. Es a lo que apuntamos este año”, se ilusionó.

Camilo destacó que pese a los inconvenientes, se recuperaron los motores. “Eso me da tranquilidad extra para este año, ya que me va a permitir concentrarme más en la parte técnica y que el auto ande mejor, porque cuando el auto anda bien, listo, así corras en Viedma, Salta o La Rioja. Cuando esto pasa, lo único que tiene que hacer el piloto es estar bien concentrado para no cometer errores” concluyó.

Esta semana estarán listos los motores y sobre inicios de febrero probará en olavarría.

"Ya empecé con los entrenamientos de gimnasio y también a andar en karting, aprovechando el tiempo libre para hacerlo más intensivo”.Camilo Echevarría. Empezó a trabajar pensando en el debut en Viedma.

3 participaciones tuvo Camilo en el TC.

El neuquino, campeón del TC Pista en 2014, afrontará su tercera temporada en la Máxima tras su debut en 2015 (Torino) y continuidad en 2015 (Chevrolet).