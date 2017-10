"Este es el triunfo que siempre soñé"

Pasadas las 21:30, en el búnker del oficialismo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sacaba chapa de su gestión y de las anteriores de Macri en la ciudad, y prometía seguir “cambiando” para mejorar la educación, la seguridad en las calles, el espacio público, la infraestructura, el transporte, y potenciar la integración y la inclusión en la ciudad. Pero fue ahí cuando miró de reojo hacia un costado y comenzó a presentarla a ella. “Esta elección es un reconocimiento y un acto de justicia a la trayectoria y al coraje de una mujer que viene defendiendo durante muchos años…”, y el discurso de Larreta se vio tapado por la canción “La flor más bella” y la ovación de los presentes ante el ingreso, casi teatral, de Lilita.

“Estamos festejando una victoria histórica, desde La Quiaca a Santa Cruz”, dijo, remarcando a la provincia de los Kirchner -y omitiendo a Tierra del Fuego-, antes de decir que es “el triunfo de una Argentina posible, de verdad, con derechos, sin violencia, con paz”.

El discurso de Carrió no fue demasiado extenso y en él le agradeció “a esta Ciudad de Buenos Aires que, siendo yo provinciana, siempre me protegió y me resguardó”, como así también “a Horario (Rodríguez Larreta)” y al resto de los candidatos.

“No quiero terminar sin decirles que ya no me falta nada porque este triunfo del pueblo es el triunfo que yo alguna vez soñé. Si algo me faltaba en lo más profundo de mi corazón era que en mi provincia, Chaco, donde nacieron mis abuelos y mis bisabuelos, ganara Cambiemos”, señaló la diputada nacional, quien antes de que en el búnker tronara el “No vuelven más, no vuelven más”, dedicado al kirchnerismo, dijo: “Es nuestra enorme responsabilidad que el presidente Macri sea el gran presidente de la historia argentina”.

