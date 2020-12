Este es el video de The Weeknd con Rosalía

Rosalía rompió el internet con su colaboración con The Weeknd | Foto: @rosalia.vt (Vía Instagram)

Rosalía rompió el internet con su colaboración con The Weeknd | Foto: @rosalia.vt (Vía Instagram)

Rosalía no para y la muestra es su más reciente publicación en Instagram que revela la colaboración que hizo para el remix del tema Blinding Lights, de The Weeknd. Las redes enloquecieron ayer cuando la cantante española retuiteó una foto de ella con The Weekndy los fans enloquecieron. El ya video está disponible en YouTube: