Este finde llega a Amazon Prime Video una película argentina

The Pack

Un reality original de Amazon Prime Video protagonizado por el mejor amigo del hombre: el perro. Una competencia canina de 12 participantes alrededor del mundo en pruebas increíbles.

Under the Silver Lake

Sam tiene 33 años y está a punto de ser desahuciado de su complejo de apartamentos en Los Ángeles, Estados Unidos. Un día conoce a su vecina Sarah, una rubia sexy y deslumbrante que, de la noche a la mañana, desaparece. Este hecho inquieta a Sam, pues por el vecindario anda suelto un asesino de perros.

No podés perderte:

This Is Us

Si quieres revivir los mejores momentos de esta hermosa serie dramática, Amazon Prime Video tiene las cuatro primeras temporadas, esperando el estreno de la quinta entrega. La serie es creada por Dan Fogelman, se estrenó en 2016 y recrea la vida de Jack y Rebecca Pearson y la familia que ellos formaron. This is Us es la historia de una familia que atraviesa momentos felices, que descubre el amor, que se siente protegida y que no le esquiva a los conflictos personales ni a las tragedias.

The Boys

Está ambientada en un universo en el que los individuos superpoderosos son reconocidos como héroes por el público en general y trabajan para la poderosa corporación Vought International, que los comercializa y monetiza. Fuera de sus personajes heroicos, la mayoría son arrogantes y corruptos.