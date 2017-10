"A Cristina Kirchner la llamé, pero no me atendió. Les escribí también a sus asistentes así que espero hoy, al final del día, poder comunicarme", dijo el ex ministro de Educación, en declaraciones radiales.

Bullrich analizó los resultados y señaló que su triunfo "no representa un cheque en blanco, sino que marca que éste (por el rumbo de la gestión de Macri) es el camino a seguir". E indicó que "sería un error de parte nuestra caer en la soberbia a la que han caído otros".

El electo senador nacional por la provincia de Buenos Aires, remarcó que Cambiemos no tiene "mayoría infinita" en el Congreso y que el mensaje de las urnas también es que sigan "dialogando con la oposición".

En este marco, reconoció que su principal contrincante, la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, "claramente hizo una buena elección" en la provincia de Buenos Aires.

Cambiemos obtuvo en la provincia de Buenos Aires en la categoría senadores el 41,38% de los votos, contra el 37,25% que obtuvo la de Unidad Ciudadana, con la ex presidenta a la cabeza.

Bullrich atribuyó el caudal de votos que recibió su lista a "las obras que se están haciendo, pero también a las formas de gestión" y "el entusiasmo por el cambio, por la lucha que se está dando".

"Creo que se nota que existe un Estado con otra actitud, que no se resigna a que se viva con corrupción, pobreza y, por ejemplo, falta de cloacas", dijo, y también destacó que en lo que duró la campaña desde la confirmación de su candidatura recorrió 35.000 kilómetros y recorrió la provincia "de punta a punta".