Ester Expósito dijo que no volvería a la serie Élite

Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto. Siempre voy a llevarla conmigo y va a haber una parte de ella en mí

Ester Expósito confirmó que la decisión de abandonar la serie fue "consciente y muy meditada. Lo que Carla podía contar ya estaba contado". En este sentido, la actriz está satisfecha con el trabajo que ha realizado en Élite, y siente que "es el momento de dar un salto y aprovechar lo que me ha ofrecido Élite, para así seguir creciendo en mi carrera".

Cuarta temporada de Élite

Al final de la tercera temporada Élite despidió a varios de sus actores principales: la actriz y cantante Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), el chileno Jorge López (Valerio) y Ester Expósito (Carla). Para suplir las faltas, la producción de Élite ya ha fichado a sus nuevos rostros que ocuparán las salas clase de Las Encinas, entre ellos: Manu Ríos, Carla Díaz , Martina Cariddi y el también cantante Pol Granch.