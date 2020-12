Ester Expósito: de Élite a una serie feminista

Después de participar en la serie Alguien tiene que morir, la actriz fue seleccionada por la cineasta Isabel Coixet para formar parte del elenco de Peace Peace Now Now, una serie documental feminista que trata sobre la violencia de género.

El estreno de Pace Pace Now Now está previsto para principios de 2021, y aunque aún no se ha revelado en qué plataforma se podrá ver, se sabe que tendrá cuatro capítulos que narrarán distintas historias de maltratos de las que fueron víctimas mujeres latinoamericanas.

Según dijo el productor del seriado, Sergio Karmy, a la revista Variety, la actriz de Élite aparecerá en el último episodio de Pace Pace Now Now e interpretará a Lydia Cacho, una mexicana exiliada en España que descubrió una red de pedofilia dirigida por narcotraficantes mexicanos.

La actriz de Élite comparte elenco en Pace Pace Now Now con otras actrices muy conocidas del cine latinoamericano como Yalitza Aparicio Martínez, que estuvo nominada a los Oscar por su interpretación en Roma, y Daniela Vega, protagonista de Una mujer fantástica.

A través de su cuenta de Instagram, Ester Expósito informó de su participación en Pace Pace Now Now con una cita del actor Antonio Ortuño: "El machismo es como una prisión bajo tierra. Un lugar rabioso, sobrepoblado y solitario a la vez. En ese sitio, todo se trata de romper a otros o que te rompan. Y un día, uno descubre que está allí abajo, que está desde niño. Y entonces, a veces, uno decide escalar, rasparse, golpearse, arañarse y alejarse todo lo posible de ahí. Porque si hay una mejor vida que esa, seguro que está en otro lado".