Ester Expósito encendió Instagram con un sensual baile

El resto de la parodia, transcurre con Ester Expósito bailando sensualmente frente la cámara sin dejarle espacio libre a Sergio Momo, que al final del audiovisual le dedica una sonrisa de complicidad a la actriz española con más seguidores en Instagram.

"Vamosssss con ese sábado nocheeeee (escena inédita del montaje final, director’s cut)", escribió Sergio Momo para acompañar el video que inmediatamente fue respondido por Ester Expósito con un "te quiero".

Recientemente, Ester Expósito se convirtió en noticia debido a que en las redes sociales comenzó a circular una imagen de la transformación física que experimentó en su paso por las tres temporadas de Élite y volvió a surgir la versión de que la actriz se sometió a diferentes operaciones.

Vale recordar que a principios de octubre la actriz española publicó una mensaje en su Instagram Stories pidiéndole a los medios de comunicación que dejaran de especular con sus supuestas intervenciones estéticas.

"Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones u opiniones) hay que comprobar la información. Son muchxs lxs jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras", expresó la novia de Alejandro Speitzer.

"Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad", exigió para cerrar.