Ester Expósito en la lista de más buscados en Google en 2020

Además de su trabajo como actriz, que le permitió convertirse en imagen de importantes marcas de moda, y su actividad en las redes sociales, la protagonista de Élite aumentó su popularidad en Latinoamérica luego de oficializar su relación con Alejandro Speitzer.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer Ester Expósito y Alejandro Speitzer

Y claro, con la llegada de la fama los escándalos no se hicieron esperar, en los últimos días la actriz española quedó en el ojo del huracán debido a que algunos fans mexicanos con los que se topó durante su visita a Ciudad México la tildaron de "diva", por no acceder a fotografiarse con ellos.

Pese a que en los medios de comunicación mexicanos criticaron fuertemente a la actriz de Élite ella prefirió guardar silencio ante los señalamientos y fue Carlos Speitzer, hermano de Alejandro Speitzer, quien salió en su defensa.

"Me encantó que el lugar al que fuimos, los dos fueron muy amables con la gente, uno se debe al público. Ella me parece que tiene los pies completamente sobre la tierra. Nunca vi un desaire con la gente y eso me parece maravilloso porque me lo tiene más centrado en él. Es una tipaza", dijo el cuñado de Ester Expósito en relación con lo ocurrido.