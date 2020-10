Ester Expósito se abre en entrevista con un medio francés

Al ser preguntada si le afectan las críticas que recibe como figura pública, la española contestó “Todos nos tenemos que crear una coraza para que no nos hagan daño. Al principio no circulaban tantas críticas porque era la novedad. Pero luego, pasado un par de años, hay personas que se cansan de verte en todas partes. Lo noté a raíz de mi vídeo bailando que es una tontería, una tontería de vídeo, pero se volvió muy viral.

“Hasta yo, cuando veía que era trending topic en Twitter, me disgustaba. No es lo mío estar todo el rato en el disparadero. Soy más discreta. Es verdad que una aplastante mayoría de la gente me manda cariño, y sería injusto fijarme en los tres que me escriben algo malo. Así que lo relativizo, casi no me afecta”.

También le preguntaron si ella considera que la generación actual da mejor uso a las redes sociales que las anteriores y de inmediato respondió que sí, pero que las mujeres tienen más presión actualmente según el tipo de contenidos que compartan.

ESTER EXPÓSITO.jpg Ester Expósito para la revista ELLE.

“Hacemos más uso, aunque también somos muy esclavos porque no conocemos la vida sin redes. Y sufrimos una presión mayor, especialmente las mujeres. Si antes ya existía esa presión, ahora más todavía. Es verdad que nos permiten mostrar nuestra voz y defender nuestras causas, pero es un lugar peligroso para niñas y no tan niñas. Están viendo todo el día cuerpos que no son reales, lo que puede distorsionar su propia imagen. Yo no me levanto cada día como en las fotos que subo. No soy así de glamurosa”.

Ester Expósito finalizó diciendo que se preocupa mucho por la situación en la que viven las personas de los barrios más pobres de Madrid. “Creo que existe mucha comodidad y que, cuando posees esos privilegios, debes ser responsable, estar más con quien no los tiene y colaborar en no embarrar ni generar más odio del que ya hay en este país, que lo ha habido siempre”.