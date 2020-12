Ester Expósito se sincera sobre su personaje más especial

"Aparte de que me encanta como espectadora, es precioso el cambio que vive, cómo la vas conociendo. Ha sido un placer interpretarla, le he cogido muchísimo cariño, es superentrañable. Es importante que un personaje avance, vaya mostrando cosas nuevas y se abra poco a poco. Eso es lo que tiene de especial Carla", precisó Ester Expósito.

En la misma publicación, la artista destacó que es imposible despedirse para siempre de una figura que le dio tanto.

"Nunca diré adiós del todo a Carla porque no quiero. No solo por todo lo que me ha aportado y lo que he vivido con ella, sino también porque sé que va a ser uno de los personajes que más voy haber disfrutado en mi vida. Es un bombón, tiene evolución, matices, te permite jugar mucho. No me he cansado de interpretarla en ningún momento", agregó.

Con respecto a la historia escrita por Carlos Montero y Darío Madrona, la actriz considera que su éxito llegó gracias a muchos jóvenes que se sintieron identificados.

"Hacía mucho que los adolescentes no se veían representados. La serie habla de no sentirse escuchado, de pensar que no importa lo que quieres hacer con tu vida, de que otros te dirijan: tus padres, la escuela, el sistema. Élite le da importancia a los jóvenes", comentó.

Siempre quiso ser actriz

Ester Expósito compartió que desde muy niña siempre supo que quería dedicarse a la actuación, pero sus padres querían que viviera una infancia normal.

"De niña iba a teatro, a escuelas de interpretación y desde los 6 años decía a mis padres que quería actuar, pero no me dejaban", recordó.