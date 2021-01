Desde el año 2017, La Casa de Papel no deja de cosechar éxitos. La serie de Álex Pina ya tiene cuatro temporadas y una quinta a punto de estrenarse, que sería en si, la última. La Casa de Papel comenzó en Atresmedia pero Netflix se apoderó de ella y la catapultó como la producción española más emblemática de los últimos tiempos.

Embed View this post on Instagram A post shared by EstherAcebo (@estheracebo)

Embed View this post on Instagram A post shared by EstherAcebo (@estheracebo)

Embed View this post on Instagram A post shared by EstherAcebo (@estheracebo)

Embed View this post on Instagram A post shared by EstherAcebo (@estheracebo)

Las fotografías de Esther Acebo, de La Casa de Papel, en su cuenta de Instagram suelen superar los 300 mil "me gusta". Es muy artística y apuesta muchísimo por el blanco y negro para sus publicaciones.

Se viene un fuerte final para La Casa de Papel

La actriz española, Itziar Ituño, quien interpreta a Lisboa en la serie de Netflix La Casa de Papel, habló recientemente sobre el final de la popular serie de Netflix, y mostró su preocupación por el día después de que acabe la tira. Actualmente se encuentra en filmación la quinta y última parte de la exitosa producción.

Itziar Ituño habló sobre el final de La Casa de Papel: "Creo que es un acierto cerrar la historia de La casa de Papel ahí y quién sabe si en un futuro se vuelve a replantear. Soy de las que piensan que las historias tienen que tener la duración justa para no cansar, que no se conviertan en un chicle que se estira hasta que se rompe. Es mejor dejar a la gente con ganas y no con empacho".