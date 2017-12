“Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo”, dice la carta escrita por el intéprete que le dejó a una amiga.

Los investigadores encontraron una pastilla de carbón quemándose en una sartén, un método corriente de suicido en Corea del Sur.

Kim estaba considerado como una estrella modélica del K-pop gracias a su voz perfecta y a sus talentos como bailarín. Nunca se habló de su vida amorosa o de sus adicciones al alcohol.

Los cinco miembros del grupo SHINee comenzaron su carrera en 2008. Luego, el grupo se convirtió en uno de los máximos exponentes de la “ola coreana” que llevó la cultura popular de este país al resto de Asia y a todo el mundo.