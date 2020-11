Estrella de Sex Education dice ser "instintivamente raro"

“Desde el inicio me sentí atraído a su perfecta combinación de honestidad, humor reactivo y rareza de su angustia”, dijo a Vanity Fair.

Seguidamente agregó: "Otis tiene un sentimiento de sabiduría que va más allá de sus años y eso me impactó. Era un proyecto excitante para explorar”.

El artista de 23 años revela que ha puesto mucho de sí para construir este personaje, utilizando sus experiencias más embarazosas en la secundaria, pero exagerándolas y volviéndolas más divertidas, raras y explosivas.

“Todos esos recuerdos vuelven y de repente te sientes un poco incómodo. Todo el mundo te mira y estás tratando de actuar esencialmente un poco más cool de lo que realmente eres. Esos son todos los sentimientos muy familiares. Definitivamente me gustan los personajes raros. Soy instintivamente torpe y raro, no sé si eso es algo positivo o no", manifestó.

Con respecto a la tercera temporada de la serie, que ya comenzó a grabarse, aseguró estar “muy emocionado y feliz”. Sin embargo, sobre la trama en sí se limitó a revelar mayores detalles.

“Solo puedo decir que el primer capítulo no fue por donde pensé que lo haría”, destacó al sitio web GoldDerby.

De hecho, confesó que cuando comenzó a leer ese episodio se dijo: “Oh, Dios. Es ridículo. Mi trabajo es ridículo a veces”.

Asa Butterfield.jpg Asa Butterfield de Sex Education

Los nuevos episodios de Sex Education, producción que Netflix lanzó en enero de 2019, se estrenarán en algún momento de 2021. Se espera que nuevos personajes se unan a la tercera temporada.

Protagonizada también por Gillian Anderson (The X-Files, The Fall), la serie es uno de los proyectos más exitosos de la plataforma de streaming en la actualidad.