Estuvo a punto de morir ahogado en el Mari Menuco, pero su hijo lo salvó

"Cerca de las 19, mi sobrino me dijo que nos metiéramos al agua antes de irnos y yo cometí la estupidez de no ponerme bien el chaleco porque ya estábamos preparando todo para volver a casa. Después se me dio vuelta el kayak y me empecé a ahogar. Me lastimé las manos rasguñando para salir a la superficie, pero no sé nadar y me estaba hundiendo", contó el hombre.