Dijo que se trata de trabajadores que se desempeñaban como auxiliar de higiene, bajo la categoría de maestranza, en el hospital de la vecina localidad hasta que el cambio de empresas los dejó sin empleo.

“Hace 38 días que estamos en lucha, esto es una falta de respeto. Firmamos un acta para que nos reincorporen el 1° de enero, no fue así. Luego firmamos una para que sea intimada para que la empresa lo haga en 24 horas y no sólo no lo hizo, sino que no nos reciben para saber si la van a sancionar”, agregó el delegado.

AM protesta CAM (5).jpg Agustín Martínez

