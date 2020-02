Evo: impugnación es un "atentadoa la democracia"

Sentado en el escenario junto a dos de sus abogados, recordó que esta no era la primera vez que lo persiguen e hizo un breve repaso de las situaciones en las que se enfrentó a decisiones autoritarias. "Me obligan a no ser candidato (a presidente), lo acepto. Todo por Bolivia. Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia. Que no destruyan a Bolivia", expresó. En ese sentido, lamentó que en los tres meses que llevan en el gobierno, las autoridades de facto "empezaron a destruir la economía, paralizaron obras y eliminaron bonos" de ayuda a las familias. Por otro lado, subrayó que el Movimiento Al Socialismo ganó en primera vuelta las elecciones, el 20/10/2019, y aseguró que "el verdadero fraude es el informe de la OEA", dado que otros organismos internacionales y algunas universidades sostienen que no hubo fraude. En ese sentido, el ex juez de la Corte Suprema argentina Raúl Zaffaroni, uno de sus representantes legales, subrayó que a Morales "se lo acusa de un fraude electoral que el informe final de la OEA no ratifica".