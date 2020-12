Kayti Edwards , quien fue pareja del intérprete hace diez años, reveló algunos detalles de aquella época al periódico The Sun.

"Estaba de cinco meses y consiguiendo cosas para él. Él me decía: 'Nadie va a detener a una niña embarazada. No te preocupes'. Abríamos la bolsa, a veces eran pastillas, cocaína, a veces heroína y crack, era como una mezcla heterogénea, nunca sabías lo que había adentro'", detalló.

En la publicación, Kayti Edwards destacó que la estrella de la serie Friends le pagaba para que lo ayudara a conseguir las drogas.

"Solo tenía que conducir, recogerlo, llevárselo, boom, a veces tres veces al día, a veces ganaba tres mil y cuatro mil dólares por día. Siempre me decía que el dinero no era un problema", agregó.

Su expareja también mencionó que los amigos que tenía Matthew Perry se distanciaron poco a poco de él por sus adicciones.

"Su círculo íntimo no quería tener nada que ver con él, estaba un poco fuera de lugar con ellos, solo porque no querían verlo así, fue muy difícil. Sus amigos estaban haciendo cosas divertidas y pasando el rato, y nunca lo incluyeron. Era un poco vergonzoso. Había momentos en que yo pensaba: ‘¿Cómo puede alguien hacer tantas cosas y no morir?’... 80 Vicodin al día, eso es letal”, comentó.

Asimismo, Kayti Edwards afirmó que la adicción de Perry llegó a un punto tan insostenible, que un día lo encontró con las manos pegadas a las piernas mientras se drogaba.

Matthew Perry 1.jpg Ex de Matthew Perry habla sobre las adicciones del actor

Recordemos que el intérprete reconoció públicamente sus problemas con las drogas a mediados de 2013 en entrevista para People.

"No podía parar. Al final, las cosas se pusieron tan mal que no pude ocultarlo, y entonces todo el mundo lo supo. He tenido muchos altibajos en mi vida. Aprendí mucho de mis fracasos", declaró Matthew Perry.