Hay una fuerte recompensa para capturar al ex presidente Alejandro Toledo, mandatario entre 2001 y 2006.

Ex presidente de Perú, buscado por Interpol

Perú.- Perú ofreció ayer una fuerte recompensa para capturar al ex presidente Alejandro Toledo, mandatario entre 2001 y 2006, y presionó a la Interpol para lanzar ya una orden de búsqueda y captura internacional en su contra que permita su regreso al país, mientras que su abogado reveló que el ex mandatario está en París y que le recomendó no regresar a Lima. La recompensa y el reclamo a Interpol son consecuencia directa de la orden judicial dictada para capturar a Toledo, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por haber recibido, supuestamente, 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer sus negocios en el país.

En un gesto de marcado contenido simbólico, el Ministerio del Interior colocó al ex presidente en la lista de los delincuentes más buscados y ofreció unos 30 mil dólares por cualquier información que conduzca a su ubicación y captura. “El Ministerio del Interior puso la alerta roja y la oferta de recompensa por 100.000 soles, la más fuerte que hemos puesto desde que estamos en el gobierno, para cualquier persona de cualquier país del mundo que nos dé información sobre dónde se encuentra Toledo”, indicó el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

La intención del ministerio es la de “ubicar hoy” al ex presidente. Perú está presionando a la Interpol para que se avance en activar la alerta roja internacional.