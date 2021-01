Expertos explican por qué dejar de usar Facebook

Facebook rastrea a sus usuarios, incluso fuera de la app

Por ahí estás navegando en otras apps dentro de tu teléfono, pero Facebook sigue teniendo acceso a tus datos. Desde la ubicación hasta datos más personales. Esto ha sido calificado como invasivo por los expertos.

Facebook recopila demasiados datos nuestros

Facebook tiene acceso al historial de navegación de tu celu así como el historial de tu buscador más utilizado. La compañía también ha sido fuertemente criticada por esto.

Nuevas políticas: ¿puedo usar WhatsApp sin Facebook?

Existe un truco para no sincronizar tus datos de WhatsApp con Facebook. Hay cierto miedo con que Facebook ahora tenga acceso a tus chats de la app, aunque aseguran que eso no pasará. Si no confiás, tenemos la solución. Tenés que usar un número de teléfono que no esté asociado ni a tu perfil de Facebook ni a tu WhatsApp. Borrá tu número de Facebook con estos pasos:

Entrá al menú de opciones de Facebook y buscá Configuración

En la columna izquierda buscá la sección móvil

Allí podés eliminarlo

Si ya aceptaste las nuevas políticas de WhatsApp que vinculan tus datos con Facebook y te querés retractar, no hay mucho que hacer. Tenés que eliminar directamente tu cuenta de WhatsApp.