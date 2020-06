Extienden las restricciones para pasar por los puentes

El gobernador Omar Gutiérrez aprobó ayer el decreto 625, que extiende las restricciones para cruzar a Río Negro hasta el 19 de junio inclusive. En la norma, recordó que solo pueden pasar por los puentes quienes están dentro de las 24 actividades esenciales establecidas el 20 de marzo. La lista abarca al personal de salud y seguridad, supermercados, prensa, comedores, correo y obra pública, entre otros. También a quienes cuidan de un familiar o atienden una emergencia.

Desde el gobierno recalcaron que las personas autorizadas deben “limitar sus desplazamientos al estricto cumplimiento de esas actividades” y no usar el permiso para otros fines.

Pese a las restricciones, a partir de las 6:30 se forman filas de autos de varios kilómetros en los puentes a Cipolletti. Hay demoras de más de dos horas para cruzar.

El comisario Carlos Alarcón, a cargo de la Dirección de Tránsito, remarcó las largas colas van seguir porque no hay manera de acelerar los controles. Recordó que los policías escanean el código QR del certificado de circulación de cada persona y corroboran que coincida con el DNI. “Y si un efectivo tiene que tardar un minuto, se lo va a tomar, porque vamos a mirar con lupa para que solo pasen las 24 excepciones”, enfatizó.

Dijo que destinaron una dotación importante para los operativos. Hay 50 efectivos por turno para el tercer puente y los cruces carreteros, más otros 30 entre Las Perlas, Centenario y Vista Alegre.

El municipio de Neuquén tampoco prevé apurar el paso en los cruces. El subsecretario de Protección Ciudadana, Francisco Baggio, indicó que seguirán “en la misma línea y, si bien evaluamos tener algo más de personal, no podemos acelerar porque lo que prevalece es la medida sanitaria” .

“Si un efectivo policial tiene que tardar un minuto para hacer los controles correspondientes en la zona de los puentes, se lo va a tomar, porque vamos a mirar con lupa para que solo pasen las 24 excepciones que fueron autorizadas”. dijo Carlos Alarcón, Comisario, a cargo de la Dirección Tránsito

Muy estrictos con la circulación

Vigilancia permanente

Los controles del tránsito en los cruces a Río Negro funcionan las 24 horas, de lunes a lunes. En la última semana, en los puentes a Cipolletti hubo gente que intentó pasar de madrugada, con la expectativa de no encontrar el operativo. Durante la noche baja la cantidad de efectivos, pero igual hay que mostrar el certificado.

p03-f02-nqn(SCE_ID=432576).jpg

Alcance de las medidas

Con la nueva extensión, Neuquén y Río Negro llegarán a 22 días de restricciones en la circulación interprovincial. La medida comenzó a las cero horas del 29 de mayo, a partir de un acuerdo entre ambos gobiernos jurisdiccionales.

Los que intentan colarse agravan el embotellamiento de los vehículos

El director de Tránsito de la Policía, Carlos Alarcón, afirmó que las demoras en los puentes a Cipolletti se deben en parte “a la gente que quiere cruzar cuando sabe que no puede”. Remarcó que esas personas “ocupan espacio y tiempo”, en perjuicio de quien realmente necesita circular.

“La gente de actividades que se flexibilizaron quiere cruzar aunque sabe que no lo puede hacer; va igual, se toma hora y media o dos horas y, cuando llega al control, se encuentra con que el efectivo le dice que no”, contó.

Dijo que encontraron vecinos “que muestran el certificado y el mismo código QR que sacaron de la aplicación indica que su actividad no es esencial, pero van y quieren cruzar lo mismo”. Agregó que, en cada control, “tenés de todo”, y ejemplificó: “Uno me decía que lo tenía que dejar porque pasó el día anterior y, bueno, no es así”

“También nos ha llamado por ahí un empleador porque un trabajador da la vuelta, que se le explica y listo, pero no es nuestro resorte tener que ocuparnos de eso; el decreto es de público conocimiento”, recalcó.

Señaló que, si bien los que intentan burlar la restricción son minoría, “ocupan espacio y tiempo del que sí necesita; sobre todo a las 6:30 de la mañana, cuando empieza el colapso”.

Recordó que los horarios de mayor embotellamiento son al comenzar la mañana, al mediodía y al caer la tarde. En esos momentos, las filas en los puentes se extienden más de un kilómetro y hay quienes, en la desesperación, buscan adelantarse por la banquina.

Alarcón pidió “colaboración” y que solo circulen de una provincia a otra “los que están entre las 24 excepciones, nada más.

LEÉ MÁS

Gutiérrez: "Esto no terminó, un error alcanza para que el virus se multiplique"

Salud confirmó un nuevo caso de coronavirus y suman 191