Fabián Acuña: "No hice nada para no estar hoy en el TC"

“Son cosas que a veces no las entendes. No hice nada para no estar y no estoy, pero bueno son cosas que pasan” , sentenció Acuña. Y en cuanto a las posibles razones, agregó: “Puede ser por lo frontal que soy y también por situaciones que pasaron. Creo que no hice nada para no estar hoy trabajando en el TC . Pero bueno se dio así y lo entendieron de una manera que no era la correcta. Me gustaría estar, pero hoy estoy en otra etapa de mi vida, disfrutando de otra cosa y haciendo de la misma manera porque hoy estoy haciendo muchos motores de los zonales, lo que me tiene bastante entretenido” .

En tanto, el oriundo de Tandil señaló que le dio una gran parte de su vida a la categoría. “Son muchos años los que uno le ha dado, muchos kilómetros, muchas cosas. Me gustaría estar en el TC porque permanecí durante 20 años como piloto y me mantuve hasta fines de 2016, cuando empecé a estar menos. Después me desconecte y hoy no estoy para nada dentro de la categoría, me dedicó a otra cosa. Más allá de correr, me gustaría estar porque mi encantan los motores y quisiera estar haciendo impulsores en la categoría que me vio correr durante tantos años”, explicó.

fabian acuña cara.jpg Fabián Acuña recordó los títulos que se escaparon en el TC y también manifestó sus ganas de volver a trabajar dentro de la categoría.

Yendo a los títulos que no se dieron, Acuña indicó que la presión puede hacer sido un factor que haya incidido en el resultado final. “Por ahí con tantas carreras, decís por qué no se te dio. Creo que fueron distintas situaciones, en 1992 fuimos punteros en el campeonato hasta faltando dos o tres carreras y no lo pudimos ganar. Tal vez el peso de ganar, hiciera o hizo que cometiéramos algún error y llegar a la última de Buenos Aires no con posibilidades de poder lograrlo”.

Y añadió: “Después en el 1994 llegamos con chances al final, pero el título se lo llevó “Lalo” Ramos. Ese día tuvimos un toque en la chicana con “Jhonny” De Benedictis y quedamos fuera de carrera. Con el Chevrolet en el 1998 volcamos en Olavarría, después de eso veníamos ganando en el Gálvez y se rompió el motor. Siempre nos faltó algo de suerte o seguramente hubo algo que no hicimos bien y por eso no conseguimos la corona”.

Por último, Acuña reconoció que le hubiese gustado lograr el objetivo dentro del TC. “Por supuesto que no me saca el sueño, pero yo corría para eso. Primero hice todo lo que pude para poder subirme a un TC, para poder ser correr y ser un profesional del automovilismo, que era lo que a mí me gustaba. Después vino ganar mi primera carrera y todos los años renovaba la expectativa para poder ser protagonista durante ese año. Aunque hoy no me desvele, hubiese sido muy lindo obtener el campeonato”, concluyó.