Fabio Stefani: "Primero trabajaremos con el turismo regional"

—¿Cómo está hoy Villa La Angostura el punto de vista sanitario?

Desde el 13 de marzo que conformamos el comité de crisis, venimos trabajando en el tema. Tuvimos en su momento cuatro casos de coronavirus de una familia que vino de Brasil, que fueron aislados como corresponde, tratados por el hospital local y dados de alta. Hoy tenemos cero casos y podríamos afirmar que no existe circulación del virus. Esto llevó a incrementar los controles en el límite con Chile para mantener este status.

—¿La situación de Bariloche los preocupa?

Tratamos de que exista la menor circulación posible, nosotros nos abastecemos mucho a través de Bariloche, fundamentalmente con alimentos. Lo que hicimos fue poner un horario de entrada y salida de vehículos, que van controlados por personal de salud, hacemos la desinfección al ingreso y egreso y trasbordo de mercadería en Muelle de Piedra, salvo lo que viene con cadena de frío. Para el resto se realiza el seguimiento hasta que llega a destino.

—¿Y con los particulares?

Hemos limitado mucho ahí también la circulación, hay gente exceptuada pero la menor posible, con un listado de quién ingresa y egresa. Y si alguien no puede acreditar domicilio en La Angostura, se tiene que volver para allá.

—¿Acordaron algo con el Gobierno respecto de cómo será la vuelta de la actividad turística a la localidad?

Estamos hablando permanentemente. Lo primero que tenemos que reactivar es lo interno, con las obras privadas y los comercios. Vamos a tener que trabajar con el turismo regional: San Martín, Junín de los Andes y Traful. Y a medida que se vaya liberando el resto, poder recibir en julio a la gente del Alto Valle. Pero vamos a depender de si hay nuevos casos o no y de cómo siga la curva del virus. Ya el hecho de haber reactivado localmente mejoró mucho la situación, aunque el panorama es muy difícil todavía.

—¿En cuánto se vio afectado el comercio teniendo en cuenta que un mes atrás el sector había planteado que muchos no iban a poder sostener sus negocios?

Es grave lo que ocurre, muchos pagan alquileres que no van a poder afrontar, como tampoco a sus empleados. Me voy a juntar con el gobernador por estos temas, porque la gente no cuenta con los recursos para los gastos del día a día.

Algunos se van a ver obligados a cerrar y otros podrán aguantar un poco más. Pero la situación, insisto, es grave. No tenemos el número aún de los comercios que debieron bajar sus persianas, pero sabemos que es importante. Todo el pueblo está golpeado y la gastronomía es en el sector que peor impactó porque, más allá de que algún negocio pueda trabajar con delivery, eso sirve en una ciudad grande pero no acá. Por eso le voy a llevar al gobernador los reclamos, ya pensando en la elaboración de un plan para arrancar cuando esto termine.

—¿Y los alojamientos de hoteles y cabañas?

Cero. Cerraron a la espera de que vuelva la actividad. Además, hay que recordar que ya veníamos golpeados el año pasado por el tema de la nevada y mucha gente había tomado créditos en ese momento, con lo cual ahora no podían hacerlo. El sector hotelero-gastronómico viene muy castigado por diferentes situaciones desde hace mucho tiempo y ahora se suma esto de la pandemia.

—¿Cómo está la situación financiera del municipio?

Hoy sufrimos obviamente la caída de la recaudación y buscamos tener un equilibrio en los números. Cuando tomamos el municipio asistíamos a 70 familias y hoy a 1300, con alimentos y leña. Lo coordinamos con el gobierno provincial. Hemos canalizado donaciones a través del Concejo Deliberante y hay mucha gente solidaria, más la ayuda de la Provincia. Y hasta el momento hemos podido afrontar sin inconvenientes el pago de salarios y funcionamiento de la municipalidad. En paralelo, ya hay actividad de las obras privadas que fueron habilitadas recientemente y también la obra pública.

LEÉ MÁS

Qué 10 deportes pueden practicarse desde este finde

Un rionegrino fue a la Justicia para poner fin a la cuarentena