El abogado indicó que presentó ese reclamo porque es ilegal que el propio Estado te impida circular y trabajar. “Acá hay un hecho abusivo por parte del Presidente, y le estoy pidiendo al Estado que resguarde mis derechos fundamentales como lo son el derecho a circular libremente. Yo no discuto si el aislamiento obligatorio está bien o está mal, sólo planteo que el plazo de restricción ya se cumplió y no hay nada más que hacer”, expresó en diálogo con LM Cipolletti.

Afirmó que en un primer momento los ciudadanos entendieron que había que protegerse frente a la pandemia de Covid-19 para reforzar el sistema de salud y mitigar los riesgos de los contagios, pero ese plazo ya pasó. “Ya no hay nada más que hacer, se resguardó el sistema sanitario y se conocieron los métodos de protección, ahora cada individuo deberá cumplirlo. El Estado no prohibió las relaciones sexuales por el HIV, por qué me van a prohibir circular por un virus”, relató.

El abogado indicó que la Constitución Nacional prohíbe al poder Ejecutivo cercenar o limitar los derechos, y que esto no puede ser naturalizado. “Hay un montón de tratados internacionales que te garantizan estas libertades. Esto afecta a otros derechos que son fundamentales, como peticionar a las autoridades, iniciar un trámite de jubilación a un reclamo laboral, porque todas estas oficinas están cerradas. Es excesivo, hay un abuso sobre las libertades individuales y se provoca una afectación económica enorme sobre quienes trabajamos de forma independiente”, explicó.

Aseguró que la prolongación genera más perjuicios que beneficios a los ciudadanos. “Por qué tenemos que soportar la destrucción de las economías personales. En el caso de Roca, donde vivo, la cantidad de contagios es muy bajo respecto a la población. La enfermedad no se va a ir y los perjuicios ocasionados por esta medida abusiva van a ser mucho peor”, relató.

