Facundo Goya: "En una semana se sabrá el resultado del barbijo"

El director de Epidemiología del ministerio de Salud de Neuquén, Facundo Goya, recuerda que en la provincia se había recomendado el uso de protectores faciales desde hace un tiempo, pero que, al cabo de la evolución de la pandemia, se decidió hacerlo obligatorio desde la semana pasada. “A la gente le da una seguridad más a la hora de salir a la calle”, dice.

No obstante, remarca que “hay que aclarar que el tapabocas no protege del todo, sino que disminuye los riesgos, es una protección individual; complementa a las otras medidas que ya están difundidas como el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentes”.

En ese sentido, Moya asevera que “no hay ninguna medida que, por sí sola, nos evite que enfermemos” de coronavirus.

—¿En cuánto tiempo se podrán ver los primeros resultados del uso obligatorio de los barbijos?

Esta es una medida más. En promedio, en 4 o 6 días generalmente se tienen algunos resultados, porque es el período promedio de las enfermedades. Cualquier medida que uno implemente, los resultados no se pueden ver, como mínimo, a una semana de plazo. Se incorporó una penalidad por su incumplimiento para que rápidamente sea el 100% de la población el que lo utilice.

—¿Cómo observa las comparaciones que hizo el Presidente de la situación de la pandemia en Argentina con otros países?

Argentina fue una de las pioneras en la región en la incorporación de medidas que, para los gobiernos, son difíciles de tomar porque no son populares por su impacto. Pero claramente marcó una tendencia de que estas medidas fueron muy acertadas. El desafío es cómo mantener estas medidas, por eso el Presidente habla de pasar a una etapa de cuarentena administrada porque el país, la provincia, no se pueden parar. Pero esta cuarentana administrada que han pedido las provincias será progresiva y se evaluará su aplicación.

—¿El ministerio de Salud ya está trabajando para determinar qué se puede flexibilizar en la provincia?

Sí, pero no tomamos a toda la provincia del mismo modo. Por ejemplo, en Loncopué hay una situación particular en donde hay una sospecha de transmisión local en conglomerado. Esto quiere decir que no hay una transmisión comunitaria, ni que está circulando el virus en todo el pueblo. Para localidades que estén en este tipo de situación, las restricciones son mayores. Vamos a ir adoptando medidas de acuerdo a la situación epidemiológica, no a nivel global de la provincia, sino por evaluaciones por zonas o localidades para ser coherentes. Si hay flexibilizaciones en algunos lugares es porque allí hay buen cumplimento de las medidas de prevención o no hay acumulación de casos.

—¿Cuándo tendrán la evaluación de las medidas de aislamiento de Loncopué?

El Comité de Emergencia local se reunirá antes del martes para evaluar la situación respecto de las medidas y definir si se deben levantar o si es necesario prorrogarla unos días más si queremos tener un mayor margen de seguridad.

—¿Cómo se prepara Neuquén para el inverno?

Este ha sido un año atípico, pese a que teníamos todas las planificaciones. Por el momento no hay circulación de otras virosis respiratorias, pero sabemos que rápidamente comenzarán a circular otros virus. Tal vez en 15 o 20 días nos encuentre en la provincia con el COVID-19 y otras virosis respiratorias. Por eso se están aprontando las clínicasy hospitales para afrontar las demandas que tendremos avanzado el otoño y más llegando el invierno con este tipo de cuadros.

Una decisión en suspenso

Las duras medidas de confinamiento en Loncopué regirán hasta el martes. Sin embargo, apenas pocas horas antes del vencimiento de las restricciones los vecinos sabrán si al fin se flexibiliza.

