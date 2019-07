Falcon & Winter Soldier sumó al guionista de John Wick

Sam Wilson como el Capitán América.

Luego de la conclusión de la Saga del Infinito, Disney dejó la vara demasiado alta. Es por eso que apunta a fortalecer los equipos creativos de los proyectos vinculados con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sebastian Stan y Anthony Mackie volverán para interpretar a Winter Soldier y Falcon, respectivamente. Disney aseguró que también aparecerán otros personajes importantes del UCM.

Escuadrón suicida, Capitán América y Batman vs. Superman lideran el ranking.

Además, la plataforma contará con las series de Loki, que contará las aventuras de un joven dios, y Scarlet Witch and The Vision, que aún no se sabe si estará ambientada en los eventos previos a Infinity War o si será posterior.

LEÉ MÁS

Se viene HBO Max, el servicio de streaming de Warner

Amazon hará un juego de El Señor de los Anillos