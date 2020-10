Famosos celebran el Día de la Madre en redes

View this post on Instagram

Uno busca todo el tiempo el sentido a las cosas y no se da cuenta que lo tiene al lado. Que serás lo que mames, literalmente, de tu madre. Ese trabajo es solo para ella. Corrámonos. Acá sobramos. No tenemos ni el valor ni la vocación para saber de que se trata eso de dar amor sin esperar nada. Porque te sale de las entrañas. Porque a las más débil la transforma en una tromba imparable. Mi vieja Victoria era una gallega sumisa, callada, había venido sola a una tierra extraña. De una aldea donde cosechaba y corría vacas, se subió a un barco detrás de su amor. Solos. Sin nada. Y se transformó en madre para nunca más dejar de serlo. Limitada por apenas el conocimiento básico de un tercer grado, su sabiduría se expandía cuando me tenía que amar. Y también se comprimía a lo más elemental cuando me tenía que castigar. Eran dos personalidades que se peleaban en una mujer que hizo lo mejor que pudo. Pero lo hizo con amor. A su manera. Pero con amor. Y ahora me toca ver a @romipereiro. Igual de luchadora. Con un amor que a veces no se de donde lo saca. Y eso que tampoco la tuvo fácil. Crió sola a sus hijas. Se las puso al hombro sin dejar de ser nunca la mujer que convive con la madre. La vi. No me lo contó nadie. Nunca se quejó. Nunca se preguntó porque a mi. Nunca pidió la toalla. Ni pidió tiempo extra. Lucho por tener a Viole y Emma. Una pelea titánica. Y sigue luchando para convertirlas en buenas personas. Cómo ella. Solita hizo y hace todo. No necesita más que oler el amor que se tienen las tres para salir a pelear la vida con una sonrisa. La amo, si. Pero más la admiro como madre. Ahí no hay con que darle. No le gana nadie. Por eso elegí esa foto. Porque están las tres unidas, de la mano, abstraídas de todo. Disfrutando del hermoso mundo que van con construyendo a pura prepotencia de amor. Yo las miro y las envidio. El tesoro más grande que tenemos es una madre. Y no abundan. Feliz día amor!!!! ❤️❤️❤️❤️