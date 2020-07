Fans de Britney Spears piden la liberación de su padre

Britney Spears fue la artista por más exitosa de la de la década de los noventa, la princesa del pop, tal como la apodaron en aquel momento, se consagró con su hit “Baby one more time”. Pero por aquel entonces, nadie se imaginaba lo duros que serían los años siguientes, para la cantante que hace más de 12 años está bajo la tutela de su padre. A los fans de la cantante les parece una aberración que Britney no pueda decidir sobre su propia vida, por lo que piden su liberación en las redes sociales.