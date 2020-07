Catherine Fulop mostró sus abdominales y estalló Instagram

Catherine Fullop se dejó ver en Instagram con un look sporty que deja al descubierto sus tonificados abdominales: un top escotado color rosa con un jogging tipo babucha, de bolsillos delanteros y desgastado.

La foto de Catherine Fullop fue acompañada por un mensaje motivacional para impulsar a sus seguidores a hacer ejercicio: "¡Échale ganas! Así como te lo digo y me lo digo a mí también, tienes que hacerlo ahora, a veces él después se convierte en nunca y si no cambias lo que haces todo se repite. ¡Somos lo que elegimos ser, todos los días tomamos decisiones y no basta con desearlo, eso no cambia nada pero una decisión lo puede cambiar todo! ¡Vamos que se puede mi gente! Se les quiere", escribió la influencer.

Catherine Fullop promueve estilo de vida sano y fitness, su esbelto cuerpo y sus tallados abdominales dan cuenta de ello. A Cathy también le gusta estar a la moda, por lo que muestra continuamente los cuidadosos looks que elige para entrenar. Tops entrecruzados, musculosas al cuerpo, calzas lisas o estampadas y joggings XL, encabezan la lista de sus aliados.