Romina Malaspina muy filosa con Sol Pérez ¡Le dijo de todo!

Las comparaciones siempre son odiosas y entre las mediáticas están a la orden del día, así fue que las rispideces entre Romina Malaspina y Sol Pérez no tardaron en aparecer. El primer conflicto entre ellas surgió cuando un usuario de Twitter se refirió al look de Malaspina y las comparó en las redes. “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo, no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme”, escribió, furiosa, la ex chica del clima. Pero los cruces no terminaron allí, de hecho, en las última horas, surgió el rumor de que Sol habría bloqueado a Romina en sus redes sociales. Y esto fue confirmado por la propia Romina Malaespina en diálogo con el programa Intrusos.

El último sábado, la “enemiga” de Sol Pérez fue una de las invitadas de PH Podemos hablar, pero el martes le diagnosticaron el virus al conductor y todos los que tuvieron contacto con él debieron aislarse. En la tarde del miércoles, Romina Malaspina compartió en su cuenta de Twitter el resultado de su estudio. “Mi test dio negativo de COVID-19. De todas maneras voy a mantener el aislamiento hasta tener los resultados del hisopado completo”, escribió Malaspina.

Romina Malaspina: "Sol Pérez me tiene bloqueada"

Mientras Romina Malaspina transita el aislamiento en su casa, fue consultada por el panel del ciclo de América sobre cuál de sus compañeras se había comunicado con ella para darle su apoyo. “Celeste (Muriega) me tira muy buena onda y mucha energía para que me recupere porque ella está conduciendo el programa ahora a la noche y lo está haciendo muy bien”, respondió. Sin embargo, consultada sobre la actitud de su colega Sol Pérez, reconoció: “No, Sol nada. Me tiene bloqueada, creo que en Instagram y en Twitter”.

Mientras que a la pregunta si Sol le tiene envidia, Romina expresó: “Fue al otro día de lo del top, no sé por qué rara cuestión me bloqueó, pero habría que preguntarle a ella. Yo siempre llego con la mejor onda al canal y saludo a todos los compañeros con el respeto que se merecen”, dijo. “Si le molestó algo, creo que lo más lógico es que, como mujer, venga y me lo planté y me diga ‘che, mirá, me parece que no es bueno que muestres esta transparencia’ pero no de salir con un tuit que no la metan en la misma bolsa. Es su forma de ver las cosas y no me voy a meter”, concluyó.