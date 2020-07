Romina Malaspina mostró sus resultados por Covid-19

A través de sus redes sociales Romina Malaspina compartió con sus seguidores los resultados del hisopado que se realizó para saber si se había contagiado o no de covid-19 . La conductora del canal 26 había sido una de las últimas invitadas al programa de Andy Kusnetzoff antes de dar positivo por coronavirus.

De todas maneras voy a mantener el aislamiento hasta tener los resultados del hisopado completo. — Romina Malaspina (@romimalaspina7) July 15, 2020

Tras conocerse que Kusnetzoff había contraído el virus, Romina Malaspina declaró al El Trece que buscaría información sobre el test para realizárselo. "Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa".

Luego de estas declaraciones utilizó sus redes sociales para ir informando sobre le hisopado al cual se sometería, así como su temperatura corporal hasta que finalmente publicó el resultado del estudio. Con una historia en Instagram finalmente Romina Malaspina notificó a sus seguidores que un equipo médico se acercó hasta su domicilio a la una de la mañana para realizar el test, el cual dio negativo.

test covid-19 Resultado del test de Romina Malaspina exitoina.perfil.com

"Bien, para que se queden todos tranquilos, anoche 1 am vino el médico a casa a hacerme rápido el test. El resultado dio negativo", publicó la conductora del canal 26.

Malaspina había participado en el programa de Kusnetzoff en el segmento de entretenimiento junto a Florencia Vigna, Christophe y Benito Fernández. Sin embargo, la conductora del canal 26 fue la única en realizar el hisopado. El resto indico que al no presentar síntomas se encuentran cumpliendo con la cuarentena estricta que rige en la ciudad de Buenos Aires.