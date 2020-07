Andy Kusnetzoff tiene coronavirus y está internado

"Yo estoy bien, pero el sábado ya llegué medio baqueteado. Durante la transición de la "Misión Solidaria" (acción que lleva a cabo Metro 95.1) ya tenía un poco de tos y por suerte pudimos terminar. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca. Sí, por precaución, el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid-", dijo en charla con sus compañeros.

Rápidamente sus colegas le preguntaron cómo se siente. "Me siento bien. No tengo fiebre, solo esta tos. La verdad que hay que cuidarse. Todos saben que soy muy obse. Es más, los que trabajan conmigo me vivían haciendo chistes con eso. Lo único que puedo decirles es que se cuiden ya que estuve hablando con los médicos y me dicen que estamos transitando un momento muy jodido", señaló.

"Lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto", añadió con optimismo.

Minutos después de comunicar la noticia en su programa de radio, Andy utilizó su cuenta de Instagram para contárselo a su casi millón de seguidores. “Hola a todos. Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor en el cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y asilado. Mi familia está bien. Cuídense mucho”, escribió.

andy (2).jpg

En la última edición de PH Podemos hablar por Telefe, que salió al aire el sábado pasado estuvieron invitados Christophe Krywonis, el jurado francés de Bake Off, la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández -y la ex Gran Hermano Romina Malaspina.